Киев, , 12:23 — REGNUM Москва не пойдёт навстречу Киеву в ущерб интересам граждан ДНР и ЛНР, а те не захотят проводить выборы под контролем украинских этнорадикалов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 февраля, комментируя высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Ранее Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на новой встрече «нормандской четвёрки» «будет настаивать» на создании специальной рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над границей.

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«Владимир Зеленский может, конечно, настаивать на чём угодно, но для того, чтобы рассчитывать на успех постановки в Берлине вопроса об изменении Минских соглашений и, в частности, об установлении контроля Киева над границами ДНР и ЛНР с Россией до проведения в этих республиках выборов, ему придётся сначала договориться об этом с Донецком и Луганском. А этого, как мы понимаем, у него не получится.

Я не могу себе представить положения, при котором Москва пойдёт навстречу Киеву в ущерб интересам граждан ДНР и ЛНР. А те, естественно, не захотят проводить выборы под контролем украинских этнорадикалов в условиях неизбежных в данном случае репрессий.

Одним словом, чем раньше Киев начнёт прямые переговоры с Донецком и Луганском, тем для него будет лучше: появится хотя бы какая-то надежда на формирование взаимопонимания. Как бы то ни было, желаемая Зеленским «группа по границе» неизбежно должна включать представителей ДНР и ЛНР. Готов к этому Киев?

Думаю, что через запланированные четыре месяца встреча «нормандской четверки» не состоится. Украинская сторона сначала должна выполнить всё то, что обязалась выполнить на предыдущей встрече, но здесь, как говорится, ещё конь не валялся — особенно в политических вопросах», — отметил Михаил Демурин.