Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM В теме семейно-бытового насилия (СБН) нельзя надеяться, что новые стандарты и законы позволят моментально решить все проблемы. Об этом заявила в Екатеринбурге уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова, передаёт ИА REGNUM.

Семёнова заявила в ответ адвокату Мари Давтян, которая вновь высказалась в поддержку неоднозначного законопроекта о профилактике СБН, что нельзя бороться лишь с симптомами.

«Всё бьём по хвостам и всё пытаемся завуалировать симптомы инструкциями и стандартами», — сказала омбудсмен.

Проблема насилия — психологическая, уверена уполномоченный. Нужно воспитывать граждан в том ключе, что обижать нельзя не только женщин или детей, но и вообще слабых людей. И тут должны помочь семейные ценности.

«В первую очередь должны обратить внимание на образование подрастающего поколения, на те ценности, которые идут с телеэкрана и соцсетей. Там отнюдь не говорится, что семья, семейные ценности, уважение, терпение — это главные постулаты, от которых потом рождается здоровая семья», — добавила Семёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета по правам человека, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подвергла критике законопроект о профилактике СБН. По мнению омбудсмена, закон в такой версии просто не будет работать.

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