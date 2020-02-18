Сараево, , 11:50 — REGNUM Градус напряженности в Боснии и Герцеговине после решения Конституционного суда страны провозгласить Закон о сельскохозяйственных землях Республики Сербской (одного из двух энтитетов — территориальных автономий в составе БиГ) антиконституционным продолжает расти.

Напомним, в соответствии с решением суда, сельскохозяйственные территории, в том числе те, которые находятся в составе Республики Сербской, должны принадлежать исключительно государству Босния и Герцеговина. С таким толкованием имущественных отношений между центром и энтитетами категорически не согласен член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик, который после оглашения решения Конституционного суда заявил, что «Республика Сербская встала на путь выхода из БиГ».

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По словам Додика, Республика Сербская задействует все институциональные механизмы, чтобы защитить свои права, в том числе организует всенародный референдум, на котором народ примет решение, останется ли республика в составе БиГ.

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Насколько действительно серьёзны намерения руководства Республики Сербской и в чем заключается настоящая причина конфликта между Баня-Лукой и Сараево, ИА REGNUM рассказали сербские эксперты.

Политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФ Стеван Гайич полагает, что недавнее решение Конституционного суда по поводу права собственности над сельскохозяйственными землями является серьезной провокацией Сараево.

«Если бы Республика Сербская поддалась на такой шантаж, это стало бы только началом проблем. Следующими под удар, скорее всего, попали бы водные ресурсы, и так по очереди, пока все имущество Республики Сербской не оказалось бы в руках центральных властей. Этот процесс можно было бы сравнить с тем, как Белград, выполняя Брюссельские договоренности, передавал огромную часть своего суверенитета косовским сепаратистам», — отметил Гайич.

Эксперт обратил внимание на то, что Милорад Додик не раз подчеркивал, что если вопрос Косово разрешится таким образом, что Белград тем или иным способом признает его независимость, Республика Сербская тут же поднимет вопрос о своем выходе из состава Боснии и Герцеговины. «Поэтому я считаю, что на последние события в Республике Сербской можно смотреть и с точки зрения ускорения процесса достижения договоренности между Белградом и Приштиной», — допустил политолог.

«С другой стороны, на отделение от Боснии и Герцеговины Республику Сербскую провоцирует само Сараево своими неразумными решениями и попытками трансформировать БиГ в унитарное государство», — подытожил Стеван Гайич.

Тем временем журналист из Баня-Луки и главный редактор портала Istinito Желько Ралич считает, что Милорад Додик демонстрирует по отношению к Конституционному суду БиГ двойные стандарты, так как сегодня он не признает его решений, а еще в ноябре 2019 года он обращался к этому же суду и требовал от него толкования изменений и дополнений в Закон о государственном флаге.

«Нельзя сначала просить мнение Конституционного суда, а потом заявлять о том, что вы этот суд не признаете. Это двойные стандарты в политике», — полагает журналист.

Желько Ралич отметил, что конфликт по поводу решения Конституционного суда возник вскоре после того, как Милорад Додик согласился на отправку в Брюссель отчета по ежегодной национальной программе, который запускает план действий по присоединению БиГ к НАТО.

«Весь ажиотаж вокруг решения Конституционного суда БиГ идет на руку Милораду Додику. Необходимо, чтобы народ забыл о том, что Босния и Герцеговина движется в сторону НАТО. Додик до недавних пор утверждал, что программа реформ, которую власти БиГ договорились направить руководству Североатлантического альянса, не означает активизации плана действий по присоединению к НАТО. Затем он сообщил о том, что не смог воспрепятствовать приведению в действие этого плана», — заявил эксперт.

Ралич считает, что Милорад Додик «умело манипулирует», когда убеждает руководство Российской Федерации в том, что для Республики Сербской вступление в НАТО неприемлемо.

«Большинство граждан Республики Сербской действительно против НАТО. Надо напомнить, что альянс бомбил Республику Сербскую в 1995 году, за четыре года до начала агрессии против Союзной Республики Югославии. К сожалению, для сербского руководства вступление Республики Сербской вместе с БиГ в НАТО было бы хорошим оправданием перед собственным народом. Не стоит забывать, что 70% граждан Сербии выступают против вступления в НАТО. Так же обстоят дела и в Республике Сербской. Но в тот момент, когда Республика Сербская в составе БиГ войдет в НАТО, власти в Белграде скажут: «вот, одна часть сербов уже в НАТО, разве не логично, чтобы мы были там все вместе?» — подытожил Желько Ралич.