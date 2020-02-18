Киев, , 11:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко выступили с очередным предложением по корректировке Минских соглашений. На этот раз они предлагают ввести на границе (между ДНР и ЛНР и Россией) «совместные патрули», в которые входили бы представители Украины, народных республик и ОБСЕ.

Появиться такие «патрули» должны еще до проведения в Донбассе тех самых местных выборов, по итогам которых регион мог бы вернуться в состав Украины в особом статусе. Пристайко заявил, что Зеленский будет «настаивать» на обсуждении этих предложений специально созданной для этого рабочей группой по вопросу возврата контроля Киева над границей.

Представители и России, и народных республик уже выразили своё отношение к этой инициативе. ДНР — устами Дениса Пушилина, который рекомендовал Киеву выполнять уже взятые на себя обязательства, а не искать обходные пути. Россия — заявлением Сергея Лаврова: новая встреча «нормандской четверки» состоится после того, как Киев выполнит то, о чём договорились ранее.

Инициатива о «совместном патрулировании» действительно выглядит как намеренное затягивание процесса. Для нынешней киевской власти и для кураторов этой власти есть лишь два хороших варианта развития ситуации: политическое поражение России в виде принятия всех условий Киева — либо бесконечные переговоры как повод для сохранения санкций.

Вместе с тем в этой идее можно увидеть и некоторое желание Киева (или Зеленского) всё-таки найти компромисс. Как еще примирить Вашингтон, своих нацистов и своих бывших соотечественников, если не совместным контролем? И если бы не обычай украинской власти нарушать каждое первое своё обещание, новую идею даже можно было бы обсуждать.

Но третий аспект проблемы состоит в том, что для прикормленных Западом украинских «радикалов» неприемлем и такой компромисс. И они уже дали это понять. Их интересует «война» без конца — как способ зарабатывать деньги и рейтинги, ничего не делая. На конфликт с «патриотами» Зеленский не пойдёт.

Ситуация остаётся патовой. Киевские власти не хотят и не могут выполнять Минские соглашения. В народных республиках не согласятся ни на какие обходные пути. Ни те, ни другие не хотят, не могут и не будут жить в одной стране, но и те, и другие вынуждены вести переговоры.

Но пат в данном случае — не ничья, а победа Киева. Потому что пат — это сохранение санкций, сохранение неопределенности и сохранение обстрелов. Варианты будущего Донбасса — это давно уже не Украина или её отсутствие. Варианты будущего Донбасса — это наличие или отсутствие определенности.