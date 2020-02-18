Амстердам, , 11:22 — REGNUM Европейские политики, возможно, решили окончательно избавиться от Петра Порошенко, а вместе с ним — и от наиболее одиозных украинских этнорадикалов, обслуживающих интересы США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 февраля, комментируя публикацию новых данных о расследовании катастрофы МН17.

Ранее на платформе для независимых журналистов Bonanza Media был опубликован скриншот документа службы военной разведки Нидерландов, направленного государственному прокурору Национальной прокуратуры по борьбе с терроризмом. Из него, в частности, следует, что «рейс MH17 летел за пределами радиуса действия всех идентифицированных и действующих украинских и российских объектов, на которых были развернуты системы 9К37М1 «Бук М1».

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«Уверен, что эта новость неспроста появилась сразу после того, как на завершившейся два дня тому назад Мюнхенской конференции по безопасности бывший руководитель преступного киевского режима Пётр Порошенко в очередной раз сыграл роль американского инструмента в подрыве попыток разумной части европейских политиков найти достойный выход из украинского кризиса. Соответствующий документ, «раскритикованный» Порошенко, как известно, был снят с обсуждения и даже удалён с сайта конференции с соответствующими комментариями американцев.

Итак, европейцы, судя по всему, решили окончательно избавиться от Порошенко, а вместе с ним разделаться и с наиболее одиозной частью украинских этнорадикалов, обслуживающих интересы США. Это было бы правильно, и это сыграло бы на руку Владимиру Зеленскому, помимо которого надежд у европейцев на сохранение своих позиций на Украине нет.

Судебный процесс, который должен начаться в Нидерландах 9 марта, будет весьма показательным. Он либо приведёт к обрушению американского сценария превращения Украины в антироссийскую боеголовку, либо полностью дискредитирует Нидерланды, европейское правосудие, европейскую политику. И тот, и другой вариант нас устраивает, хотя первый, конечно, предпочтительнее, поскольку короче. Но и второй в итоге приведёт к тому же.

Одна мысль меня не оставляет в этой связи: насколько же слабой представлялась Западу наша страна, насколько низко в 2014—2016 годах они оценивали её возможности сопротивления откровенной лжи, подкреплённой лишь массированным политико-пропагандистским давлением, если отважились так нагло продвигать столь очевидный подлог. Важный урок того, до чего доводят объятия с западными европейцами, которые были свойственны политике нашей страны в первую декаду 2000-х годов!» — отметил Михаил Демурин.