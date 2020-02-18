Киев, , 10:51 — REGNUM Украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза утверждает, что в ЕС видят разворот Украины в сторону пророссийского курса.

Об этом Береза сообщил украинским СМИ 18 февраля по результатам общения с «европейскими коллегами», не уточнив, кто конкретно были его собеседники.

Политик отмечает, что партнерские программы Украины с ЕС будут сворачиваться и сокращаться, что бы при этом не рассказывали в офисе президента.

«Причина? Наши аналитики и разведки утверждают, что через пару лет вы будете ближе к России, чем к Европе. Ваш курс меняется и вы возвращаетесь в российскую орбиту влияния. Это заметно», — сказал мне один из источников», — заявляет экс-депутат.

«Нам (на Западе) готовы помогать. Наши реформы готовы поддерживать. И нашу борьбу готовы поддерживать. Но за нас никто ничего делать не будет. Если мы проявляем безволие и пассивность в формировании внешней политики, если отказываемся от субъектности, не предлагаем свое видение и у нас отсутствует стратегия, то. дальше слов поддержки ничего не будет», — подчеркнул также Береза.

Также политик отметил, что наступает «час Х» в отношениях Украины с МВФ, и дальнейшее сотрудничество с этой и другими мировыми финансовыми структурами зависит от того, как пройдут эти кулуарные переговоры.

«Обсуждать на них будут не землю и не Приватбанк, хотя и о них будут говорить, а судебную реформу и перезапуск Высшего совета правосудия… Наших западных партнеров достал судебно-правовой беспредел и телефонное право», — отметил Береза.

ИА REGNUM напоминает, что на форуме в Давосе в январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны ЕС должны видеть Украину как сильного равноправного партнера.

«Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен ЕС сделать для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, это очень простые решения», — заявил он. вопрос.

Президент добавил, что вопрос даже не в том, когда Украина будет в ЕС, а в том, какой статус будет у страны, какое будет отношение.

«Должно быть отношение как к мощному игроку, равноправному, стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз», — сказал он.