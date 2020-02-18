Амстердам, , 05:10 — REGNUM Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года, передаёт 17 февраля портал независимых журналистов Bonanza Media.

Из заключения разведслужбы следует, что рейс MH17 выполнялся вне досягаемости ракетами имеющихся у России или Украины названных ЗРК. Более того, «голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов «Бук» во время конфликта», — передал журналист Макс ван дер Верфф, один из авторов публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Во время катастрофы погибли 298 человек.

Напомним, международная следственная группа под руководством Нидерландов настаивает на том, что самолёт был сбит ракетой ЗРК «Бук» с территории Донбасса, неподконтрольной Украине. В начале февраля 2020 года Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в отношении четырех лиц, трое из которых — граждане России.

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