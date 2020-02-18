Москва, , 04:38 — REGNUM Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внёс в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников. Текст документа 17 февраля размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что целью законопроекта является восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.

Сенатор также отметил, что актуальность такого законопроекта связана с внесением президентом России поправок в Конституцию РФ, которые предусматривают регулярную индексацию размера пенсий.

Вместе с тем инициатива сенатора получила отрицательное заключение правительства РФ. Там отметили, что документ не учитывает требования ст. 83 Бюджетного кодекса РФ, а именно не определяет источники и порядок исполнения соответствующих расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию объяснил, что индексацию пенсий в России обязательно необходимо зафиксировать в основном законе. Такой подход, по его словам, не оставит лазеек для того, чтобы не выполнять это обязательство.

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