Москва, , 03:25 — REGNUM Предложение использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и портал государственных услуг для подтверждения покупателями возраста при интернет-продажах алкоголя выдвинули в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), 18 января сообщают «Известия».

В ассоциации считают, что желающие купить алкоголь в интернете могут проходить идентификацию через портал госуслуг. Для этого, после оформления заказа на своем устройстве они должны будут произнести на камеру проверочную комбинацию цифр.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в АКИТ предложили, что при продаже алкогольной продукции в интернете необходимо выдавать онлайн-чеки с фиксацией времени и места реализации.

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