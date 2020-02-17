Ташкент, , 22:15 — REGNUM Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов считает, что при вступлении республики в ЕАСЭ есть по крайней мере одно преимущество, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Узбекистанцам, работающим в России приходится ежемесячно оплачивать патент для мигрантов», сказал Арипов на встрече с гражданами страны .

По его словам, каждый из 2,2 миллиона граждан Узбекистана, работающих в России, ежемесячно оплачивают патент стоимостью около 100 долларов.

«Таким образом, в год они тратят на патент около 1000 долларов. Если умножить это на два миллиона, то в распоряжении узбекистанцев, работающих в России останется около 2 миллиардов долларов», подчеркнул глава правительства.

Арипов отметил, что узбеки являются таким народом, который постоянно думает о доме, семье, детях.

«Почти все заработанные деньги узбек отправляет семье. Это выгода для Узбекистана или нет?», сказал премьер.