Минск, , 21:47 — REGNUM Россия не сможет в короткие сроки переориентировать транзит углеводородов, идущий через территорию Белоруссии. Такое мнение высказал 17 февраля ИА REGNUM российский историк, эксперт Института международных исследовании МГИМО (у) МИД России Леонид Гусев.

По его словам, ситуация, при которой 90% газовых потоков идет через Украину, а 90% нефтяных — через Белоруссию, сложилась еще во времена Советского Союза, когда никто и не помышлял, что Россия, Белоруссия и Украина будут отдельными странами. Теперь это обстоятельство проявляется особенно остро, отметил эксперт.

Комментируя недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Белоруссия будет отбирать российскую транзитную нефть из трубопроводов, если Москва не предоставит Минску требуемый объем нефти, Гусев заявил, что такой сценарий вполне возможен. По его мнению, это может привести к еще большему росту напряжения в отношениях между двумя странами.

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«До 90% экспорта нефти в западном направлении идет через Белоруссию. Неясно, какие объемы они намерены отбирать и в течение какого периода. Такая ситуация может длиться не один месяц, так как прикрыть этот нефтяной поток практически невозможно. У России есть подписанные контракты со странами, куда эта нефть идет», — отметил Гусев.

По словам эксперта, других вариантов транзита нефти у России в данный момент нет. Даже когда речь идет о транзите газа, новые газопроводы не в состоянии полностью заменить украинский маршрут. «Например, был построен газопровод «Северный поток — 1», а строительство «Северного потока — 2» застопорилось из-за санкций. «Турецкий поток» идет в обход Украины, но там до сих пор нет всего объема газа, который прокачивается через Украину. А что касается нефти, альтернативных маршрутов на сегодняшний день нет», — полагает Гусев.

Он напомнил, что когда в 60-е и 70-е годы прошлого века в Советском Союзе строились нефтепроводы, они планировались с учетом единого пространства Советского Союза и единого пространства на тот момент социалистических стран — Польши, Чехословакии, Венгрии. Отправлять нефть на экспорт танкерами, по мнению эксперта, не представляется возможным, так как это намного сложнее и дороже. «К тому же танкеры могут перевозить намного меньше нефти по сравнению с ее прокачкой по трубопроводам», — добавил Гусев.

«Пока сложно посоветовать, как выходить из сложившейся ситуации. Скорее всего, органы, занимающиеся нефтью в России и Белоруссии, должны провести ряд переговоров. К чему эти переговоры могут привести, пока неясно. Нынешняя ситуация может продолжаться до тех пор, пока этот вопрос не будет окончательно разрешен на уровне президентов», — предположил эксперт.

Гусев напомнил, что напряженность в российско-белорусских отношениях из-за цены на нефть наблюдалась в том числе и десять лет назад, как раз накануне президентских выборов в Белоруссии.

«Лукашенко не в первый раз прибегает к своеобразному шантажу. На протяжении многих лет ему удавалось немного пошантажировать Москву, а потом договориться о снижении цены. Такая политика в той или иной степени ведется уже почти 25 лет», — сказал Гусев.

Эксперт отметил, что у Лукашенко есть ряд аргументов, с помощью которых он старается убедить Москву согласиться на выгодную для него стоимость энергоносителей. Он исходит из того, что Белоруссия — очень важный сосед России с политической точки зрения, так как все страны вокруг либо входят в НАТО, либо очень близко сотрудничают с альянсом.

«Теперь уже актуален и вопрос сотрудничества по воздушному пространству. Фактически все самолеты летят через Белоруссию, облетая Украину. Задействовав такие аргументы, Лукашенко надеется, что и цена нефти и газа для Белоруссии будет уменьшена», — отметил эксперт.

По словам Гусева, если мы посмотрим на карту, то увидим, что у Белоруссии нет выхода к морю, и поэтому транзит нефти из других стран осуществить сложно. Если она хочет получать сырьё со стороны Польши или Литвы, для этого необходимо задействовать определенную инфраструктуру — сначала привозить эту нефть танкерами, а потом транспортировать ее с территории этих стран на территорию Белоруссии. «Это всё сложнее и дороже, и как бы ни подыгрывали западные партнеры заявлениям Лукашенко о том, что он готов диверсифицировать источники снабжения энергоносителями, все равно самый логичный вариант — это достичь договоренности с Россией», — подытожил Леонид Гусев.