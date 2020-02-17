Лондон, 17 февраля 2020, 20:54 — REGNUM Российские спецслужбы активно действуют под водой у берегов Ирландии, сообщает 17 февраля британская газета The Times.
По утверждению издания, «агенты и диверсанты ГРУ» проводят поиск подводных оптоволоконных кабелей, соединяющих США с Британией и другими странами Европы.
Британские журналисты не сомневаются, что эти мероприятия осуществляют сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных Сил РФ.
Кроме того, «агенты ГРУ» ищут слабые места в системе оптоволоконной связи и изучают расположение различных объектов морского порта Дублина.
Как сообщало ИА REGNUM, в подавляющем большинстве подобных материалов британские СМИ не приводят никаких доказательств, исходя из принципа «хайли лайкли», или «весьма вероятно».
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Польши призвал ЕС и США объединиться против России