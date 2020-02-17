История вопроса

Социологией ИА REGNUM занимается и для себя, и для читателя, которому интересен социальный портрет нашего общества. Социологические опросы ИА REGNUM проводятся с использованием уникальной технологии STIRVOX. Эта платформа отличается от традиционных способов опроса тем, что позволяет каждому респонденту узнать, кто именно в стране разделяет его точку зрения, увидеть своего «социологического двойника». Картина, получаемая при таком исследовании, получается значительно подобнее: становится возможным заметить зависимость между точкой зрения человека на определенную проблему и его возрастом, местом проживания, образованием, политическими предпочтениями. По словам создателя STIRVOX Максима Жиленкова, эта технология поможет человеку убедиться, что он не одинок в своем мнении, а всем участникам вместе — лучше понять общество, в котором мы живем.