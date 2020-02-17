Москва, 17 февраля 2020, 20:43 — REGNUM Елена Исинбаева, вошедшая в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию РФ, призналась, что не открывала её. По мнению начальника управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, вряд ли подавляющее большинство граждан России читало Конституцию. ИА REGNUM проводит блиц-опрос, который позволит проверить это предположение.
«Отставки и назначения»
А Вы читали Конституцию РФ? Блиц-опрос ИА REGNUM
Социологией ИА REGNUM занимается и для себя, и для читателя, которому интересен социальный портрет нашего общества. Социологические опросы ИА REGNUM проводятся с использованием уникальной технологии STIRVOX. Эта платформа отличается от традиционных способов опроса тем, что позволяет каждому респонденту узнать, кто именно в стране разделяет его точку зрения, увидеть своего «социологического двойника». Картина, получаемая при таком исследовании, получается значительно подобнее: становится возможным заметить зависимость между точкой зрения человека на определенную проблему и его возрастом, местом проживания, образованием, политическими предпочтениями. По словам создателя STIRVOX Максима Жиленкова, эта технология поможет человеку убедиться, что он не одинок в своем мнении, а всем участникам вместе — лучше понять общество, в котором мы живем.