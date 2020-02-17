Москва, 17 февраля 2020, 20:43 — REGNUM Елена Исинбаева, вошедшая в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию РФ, призналась, что не открывала её. По мнению начальника управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, вряд ли подавляющее большинство граждан России читало Конституцию. ИА REGNUM проводит блиц-опрос, который позволит проверить это предположение.