Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 18 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, дающий возможность водителям, нарушившим Правила дорожного движения (ПДД), в электронной форме обжаловать штраф, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет только о нарушениях, зафиксированных камерами. Законопроект регламентирует направление постановления об административном правонарушении в электронной форме, а также устанавливает возможность подачи жалобы на постановление и получения копии решения по ней в электронной форме.

Предлагаемый упрощенный порядок обжалования постановлений по делу об административном правонарушении позволит сократить материальные и временные издержки лиц, чьи права были нарушены в результате вынесения постановления на основании ошибочных данных, полученных от фиксирующих технических средств, отмечают авторы инициативы-депутаты Госдумы.

Профильный комитет Госдумы отмечает, что документ должен быть доработан ко второму чтению. В частности, предлагается дополнительно обсудить целесообразность введения в действие федерального закона с 1 марта 2020 года и обсудить корректировку такой даты с ее переносом на более поздний срок.