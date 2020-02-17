Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Рабочая группа Законодательного собрания Санкт-Петербурга, анализирующая деятельность профсоюзов города и области, обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не разрешать Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) какие-либо сделки с недвижимостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 февраля в Заксобрании.

«Просим вас наложить мораторий на сделки по распоряжению недвижимым имуществом профсоюзов, с целью недопущения самовольного распоряжения собственностью, которая была построена за счет общенародных, государственных средств», — призывают премьера петербургские депутаты.

По их мнению, «антинародное распоряжение собственностью вызывает вопросы» у петербуржцев.

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Напомним, конфликт между Ленинградской федерацией профсоюзов и депутатами ЗакСа длится уже несколько месяцев, первые называют ситуацию «ненормальной», а вторые обвиняют профсоюзы в том, что те не защищают трудовые права граждан. Больше всего депутатов интересует, как ЛФП распоряжается собственностью. Например, спикер ЗакСа, главный единоросс Петербурга Вячеслав Макаров инициировал запрет на любую застройку в районе яхт-клуба на Петровской косе, который частично принадлежит ЛФП.

«Авторы обращения особо отметили ситуацию, сложившуюся вокруг детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта», находящейся на участке, закрепленном на праве постоянного (бессрочного) пользования за «Речным яхт-клубом профсоюзов». Руководство яхт-клуба сделало доступ на участок платным, ограничило доступ к причалам и пирсам, фактически сорвав тренировочный процесс», — заявили в городском парламенте. Школа, утверждают депутаты, сама обратилась в ЗакС за помощью.

В тексте документа от лица депутатов также говорится, что «владение гигантской собственностью дало возможность руководству Федерации профсоюзов превратиться в олигархическую структуру».

«За 28 лет из собственности Федерации профсоюзов исчезли десятки санаториев, пансионатов, дворцов культуры и иных объектов: санаторий «Сестрорецкий курорт», пансионат «Дюны», санаторий «Черная речка», пансионат «Ленинградец», пансионат отдыха «Буревестник», пансионат «Морской прибой», дом отдыха «Чародейка», дом отдыха «Энергетик», Дворец культуры им. Ленсовета, Дворец культуры им. С.М. Кирова, учебно-спортивная база «Спартак» и иные. Открытым является вопрос, по каким ценам, кому были отчуждены, реализованы такие важные для граждан объекты досуга и отдыха и куда «ушли» денежные средства от продажи, реализации таких дорогостоящих объектов недвижимости», — заявляют парламентарии.

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