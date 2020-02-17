Пекин, , 18:45 — REGNUM Соединённые Штаты — это империя хакеров, сообщил 17 февраля официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

По словам Гэн Шуана, США — это самый крупный на планете шпион в информационном поле. Комментируя просочившиеся в СМИ данные об операции американских спецслужб под прикрытием компании Crypto AG, он сказал:

«Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров».

Китайский дипломат назвал методы американцев в шпионаже «бесчинством и беззаконием». По его словам, американские спецслужбы ежедневно прослушивают пять миллиардов телефонных звонков.

Он отметил, что американцы, например, уже десять лет прослушивают беседы, которые ведёт по телефону германский канцлер Ангела Меркель.

Что касается Китая, то каждый год, по словам Гэн Шуана, здесь американские шпионы захватывают контроль над тремя миллионами компьютеров. Они также запускают вирусы на китайские сайты.

При этом Вашингтон постоянно жалуется на кибератаки из других стран. Это — спектакль. Представитель Пекина напомнил о деле WikiLeaks и Эдварда Сноудена, назвав их «старыми долгами Штатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета Tribune de Geneve 11 февраля опубликовала данные о том, что ЦРУ и германская внешняя разведка больше полувека вели слежку за военной и дипломатической корреспонденцией порядка 130 стран. Это делалось при посредничестве Crypto AG (Швейцария).

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