Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM Гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов задержан с поличным при получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Источник в правоохранительных органах передал изданию, что руководителя задержали сотрудники свердловского управления ФСБ. Гендиректору может грозить обвинение в получении взятки в особо крупном размере (максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

Пресс-секретарь «Титановой долины» Екатерина Костромина заявила корреспонденту ИА REGNUM, что в ОЭЗ не владеют сведениями о задержании Кызласова.

«Такой информации нет», — сказала специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост в «Титановой долине» получил экс-замглавы Екатеринбурга Алексей Гагарин.

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