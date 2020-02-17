17 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Урегулирование разногласий в АТР, а между Китаем и Филиппинами такие противоречия, в частности вокруг рифа Скарборо (китайское название – Хуанъянь), сохраняются, будет осуществляться без американцев. В их посреднических услугах, как и в военной защите от внешних посягательств, Манила больше не нуждается, ибо справедливо видит главную угрозу своему суверенитету как раз со стороны Вашингтона.

Владимир Павленко, , 18:10 — REGNUM В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) продолжает раскручиваться сюжет геополитического противостояния США и КНР. Антикитайский информационный залп предприняли организаторы 56-й Мюнхенской международной конференции по безопасности, которые в программном докладе «Мир без Запада» обвинили Пекин в расширении мирового влияния: экспансии в высокотехнологичном секторе, противостоянии США в торговой войне и претензиях на ведущую геополитическую роль в Восточно‑ и Южно-Китайском морях. Очень скоро выяснилось, что подобные претензии не являются продуктом индивидуальных усилий организатора и председателя форума Вольфганга Ишингера, а представляют собой обычную ретрансляцию позиции Вашингтона. Ибо на самой конференции в аналогичном духе высказались американский госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер, усмотревшие в действиях Пекина, в том числе в его сближении с Москвой, некий «ревизионизм» сложившегося мирового порядка и стремление к его пересмотру.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что еще около пяти лет назад интеллектуальные усилия вашингтонских стратегов, призванные концептуально подкрепить провозглашенную в 2011 году прежним хозяином Белого дома Бараком Обамой политику «возвращения в Тихий океан», привели к появлению концепции «Индо-Тихоокеанского региона» (ИТР). Сермяжная ее цель — пристегнуть к американскому «обозу» Индию, объединив ее с союзниками Вашингтона в АТР, прежде всего Японией, Южной Кореей и Австралией, в «восточную НАТО» — военно-политический блок антикитайской, а заодно и антироссийской направленности. В декабре 2017 года положение об ИТР была занесено в новую редакцию Стратегии национальной безопасности США. Одновременно один из стремительно меняющих друг друга советников президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер попытался втянуть Дели в афганские дела, столкнув там Индию с Китаем в разборках между различными группировками экстремистов. Учитывая неурегулированный территориальный спор этих двух стран из-за пограничного штата Аруначал-Прадеш, а также статус Дели как партнера «десятки» объединения АСЕАН, США планировали существенно потеснить Пекин, если не оторвав Индию от ШОС и БРИКС, то превратить ее в этих организациях в троянского коня. АСЕАН же Вашингтону нужен ввиду того, что расположенные на архипелаге островные государства, являющиеся его членами, «сидят» на транспортных маршрутах из Индийского в Тихий океан. По ним проходят около 60% мировых торговых перевозок, значительную часть которых составляет нефтяной импорт Китая из зоны Персидского залива. Озабоченные быстрым наращиванием военно-морской мощи Пекина в Южно-Китайском море (ЮКМ), вашингтонские стратеги решили полностью не полагаться на свой 7-й флот, а заручиться сухопутной поддержкой «аборигенов». А для этого максимально использовать существующие в ЮКМ противоречия между КНР с одной стороны и Вьетнамом и Филиппинами с другой.

В этом США, однако, не преуспели. Индия продолжает лавировать в политике многовекторности, не желая разменивать на американские гипотетические преференции вполне конкретные механизмы урегулирования ее противоречий как с Китаем, так и с союзным тому Пакистаном в формате ШОС. А на состоявшемся в ноябре 2019 года в Бангкоке Восточном саммите в формате АСЕАН-США Белый дом перехитрил самого себя, направив в Таиланд вместо первых лиц — президента Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса — очередного новоиспеченного советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Расчет состоял в том, чтобы, прикрывшись стартом в США президентской кампании, пообещать участникам АСЕАН «38 попугаев» и завлечь их уже в этом, 2020 году в Вашингтон на сепаратный междусобойчик, где сделать их невольными участниками кампании Трампа и сговориться против Китая «без лишних глаз». Возмутившись, ту бангкокскую встречу с О’Брайеном в ответ проигнорировали семь из десяти участников саммита АСЕАН: помимо премьера Таиланда — хозяина саммита, «первыми лицами» были представлены только Вьетнам и Лаос; остальные прислали глав МИД. Так что призыв американского эмиссара повис в воздухе; сроки саммита отодвигались, и потери в составе участников тоже наметились. Причем на весьма болезненной для Вашингтона филиппинской «ниве», где США никак не могут «очаровать» весьма эксцентричного президента Родриго Дутерте. С самого прихода к власти тот развернулся в сторону Москвы и Пекина, принявшись покупать у России оружие и продвигать курс сближения АСЕАН с КНР путем форсированного завершения работы над Кодексом поведения в ЮКМ, который, как ожидается, снимет в регионе все проблемы.

Здесь тоже своя предыстория, в которой США в который уже раз оказались жертвами патологической неспособности воздержаться от грубых морализаторских вмешательств в вопросы чужой суверенной юрисдикции. В начале января Трамп подписал закон о бюджете, запрещающий запрет на въезд в США лиц, якобы причастных к преследованию одного из противников Дутерте, оспаривающих его власть, экс-министра юстиции Филиппин Лейлы де Лимы. Первым под запрет угодил сенатор Рональд дела Роза, не получивший визы; реакция филиппинского лидера оказалась мгновенной: дав американской стороне месяц на «исправление», он в итоге запретил чиновникам посещать США, а сам отказался от поездки на саммит США — АСЕАН, на который членов объединения в Бангкоке зазывал О’Брайен. И понятно, что создан новый прецедент, который породит сомнения в необходимости ехать за океан и других лидеров асеановской «десятки», благо за поводами дело, как всегда, не станет.

Вашингтон занял выжидательную позицию, рассчитывая на тесную зависимость Манилы в экономических вопросах и наличие на островах американского военного присутствия. Как и в случае с Китаем в 2018 году, эта ставка не сработала. Дутерте сделал Трампу последнее предупреждение, сформулировав разницу своего отношения к США, России и Китаю в конце января в интервью российскому агентству RT: «Вы уважаете суверенитет, а Америка продолжает рассматривать нас в качестве вассального государства. Ведь пятьдесят лет мы жили под американцами, и, пока мы не получили независимость, они здесь как сыр в масле катались. Мы с ними воевали. Если Америка не умеет относиться к нашей стране адекватно, то Россия и Китай умеют, они уважают суверенитет нашей страны. Об Америке этого никак не скажешь, и не только в отношении Филиппин — США повсюду демонстрируют неуважение к чужому суверенитету».

На этом фоне громом среди ясного неба для Вашингтона прозвучало неожиданное решение филиппинских властей разорвать с США соглашение Visiting Forces Agreement (VFA) — о взаимных армейских обменах двух стран и статусе иностранных вооруженных сил, которое легитимировало на Филиппинах присутствие американских военных. Соответствующее уведомление филиппинской стороной 11 февраля было передано заместителю главы посольства США в Маниле, которого предупредили, что, «исходя из соображений дипломатической вежливости», не будут делать «дальнейших заявлений по поводу этого очевидного развития событий». То есть назад не отмотают.

Последующий обмен мнениями происходил между выразившим недовольство решением Филиппин главой Пентагона Эспером и официальным представителем филиппинского президента Сальвадором Панело, который посетовал, что подобное решение не было принято раньше. Дискуссию, чреватую для американской стороны потерей лица, вынужден был прерывать лично Трамп, который, изобразив хорошую мину при плохой игре, заявил об отсутствии возражений на решения Манилы ввиду экономии Штатами большого количества денег, намекнув на то, что Дутерте эти деньги потеряет.

Потеряют в одном месте — найдут в другом. Одновременно с подготовкой антиамериканского демарша Филиппины предприняли ряд шагов навстречу Китаю. Еще в середине декабря в Мадриде, на полях 14-й встречи глав МИД форума «Азия — Европа», руководители китайской и филиппинской дипломатии Ван И и Теодоро Локсин встретились и успешно обсудили вопросы сотрудничества двух стран в критически важном для Манилы энергетическом секторе. А вслед за «примирительным» заявлением хозяина Белого дома последовало сообщение о предстоящем в лаосской столице Вьентьяне специальном заседании представителей КНР и АСЕАН по ситуации с эпидемией вирусной пневмонии, а также по вопросам сотрудничества в бассейне Меконга (китайское название реки — Ланьцанцзян). Сопредседателями по второму из вопросов назначены все те же Ван И и Т. Локсин, получающие дополнительные возможности обсудить произошедшее в филиппино-американских отношениях, и эта встреча очень будет походить на сверку часов после выполнения первого этапа определенного плана. Что последует дальше — увидим.

Что в сухом остатке? Урегулирование разногласий в АТР, а между Китаем и Филиппинами такие противоречия, в частности вокруг рифа Скарборо (китайское название — Хуанъянь), сохраняются, будет осуществляться без американцев. В их посреднических услугах, как и в военной защите от внешних посягательств, Манила больше не нуждается, ибо справедливо видит главную угрозу своему суверенитету как раз со стороны Вашингтона. Важно также, что Филиппины не очень боятся подавать здесь пример всем другим членам АСЕАН, отнюдь не являющимся сторонниками США, хотя некоторые и входят в их «обойму». Разумеется, филиппинское решение выдворить со своей территории американские войска повлияет как на баланс сил в регионе, так и на настроения других членов «десятки».

Показательно: про президента Родриго Дутерте кто только не высказывал в 2016 году, после его прихода к власти, сомнений в адекватности и дееспособности; теперь оказывается, что именно ему в наибольшей мере, куда эффективнее, чем предшественникам, удается защищать национальные интересы страны от внешних посягательств. Ну, а к нормализации обстановки в районе ЮКМ, на сложности которой Помпео только что спекулировал в Мюнхене, сделан еще один, большой шаг, как бы символически предваряющий завершение работы над совместным для Китая и АСЕАН Кодексом поведения в этой акватории. После чего под большим вопросом окажется статус 7-го флота США, а также существенно осложнится положение властей Тайваня. Кстати, на мятежном острове скоро новые выборы, и отнюдь небезосновательными являются прогнозы специалистов, что правящую Демократическую прогрессивную партию (ДПП), которая если в чем и преуспела, так это в нагнетании антипекинской истерии, ждет сокрушительное поражение. Что ж, это будет следующий этап в большом и сложном пути, в котором общий интерес сторон заключается в том, чтобы американскую концепцию ИТР в самом Вашингтоне окончательно сдали в архив. Но всему свое время.