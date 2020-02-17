Москва, , 18:06 — REGNUM Турция пытается дистанцироваться от США, и Вашингтон на этом фоне постоянно ищет удобный сценарий для того, чтобы стравить Анкару с Москвой. Об этом 17 февраля заявилдоцент Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире телеканала «Россия 24».

«У Соединённых Штатов и Турции очень непростая история отношений в последнее время. Мы это знаем. Покупка российской системы С-400 Турцией, от которой Турция не отказывается, несмотря на жесточайшее давление со стороны Трампа. И неудавшийся мятеж, который инициировали, по сути, американцы в Турции против президента Эрдогана — тоже помним. Очень тяжёлые отношения Турции и Израиля, испортившиеся при Эрдогане — ещё один достаточно ключевой момент, точно так же как конфликт по поводу курдов», — заявил Шаповалов.

«В ситуации, при которой возникает непонимание и конфликтная ситуация между Турцией и Россией — она, конечно, очень выгодна американцам. Именно США являются основным выгодополучателем от того, что произойдёт — я надеюсь, не произойдёт, — от разрыва отношений между Турцией и Россией. Именно к этому США стремятся и заявление Трампа как раз в эту сторону», — указал он.