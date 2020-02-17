Москва, , 18:03 — REGNUM Для Соединённых Штатов Америки Ближний Восток остаётся ключевым регионом с точки зрения их геополитических интересов. Об этом 17 февраля заявилдоцент Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире телеканала «Россия 24».

«Вне всякого сомнения, для Соединённых Штатов Ближний Восток на протяжении многих десятилетий, наверное, начиная ещё с довоенного периода — это ключевой регион. И то, что США никуда не уходят отсюда и собираются контролировать этот регион — это очевидно. Один из ключевых элементов данного контроля — это разжигание конфликтов и создание ситуации управляемого хаоса на данной территории», — заявил Шаповалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих