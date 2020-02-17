Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В пресс-службе Конституционного суда Российской Федерации пояснили слова судьи КС Константина Арановского, который заявил, что Союз Советских Социалистических Республик — это «незаконное» государство, а современную Россию не следует считать правопреемницей СССР. Заявление пресс-службы КС было распространено сегодня, 17 февраля.

Напомним, что данное мнение судьи Арановского было отражено в поставлении КС от 10 декабря 2019 года по делу о реабилитации и предоставлении жилья «жертвам советских репрессий», а также их семьям и родственникам.

КС рассмотрел обращение трех гражданок России, которые родились в выселенных из Москвы семьях. Суд встал на их сторону и постановил внести в законодательства разного уровня изменения для того, чтобы реабилитированные «жертвы репрессий» получили жилье при возвращении на прежнее место жительства.

Однако судья Арановский подверг сомнению сам принцип «правопреемства в правоотношениях из причинения вреда».

По словам судьи Арановского, современной России совершенно «незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях», замещая государство «павшего социализма».

Арановский уверен, что вина СССР в репрессиях столь велика и чудовищна, что, наследуя ее, современная Россия будет не в состоянии правомерно существовать.

В связи с этим судья Арановский делает следующий вывод: России надо просто сложить с себя статус государства-продолжателя СССР и не отягощать себя советским наследием.

«Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом; наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла», считает судья Арановский.

При этом Арановский почему-то уверен, что высказанное им мнение вовсе не отменяет «важные аспекты в частных случаях правопреемства», к примеру, членство России в международных организациях, а также участие в международных соглашениях.

Стоит отметить, что в обществе слова Арановского восприняли неоднозначно. Многие указали именно на тот факт, что своему международному положению Российская Федерация обязана именно наследию СССР, который формировал систему международных отношений после Второй мировой войны.

В Кремле заявили, что судьи КС имею право на оглашение своего особого мнения, но это вовсе не значит, что это мнение что-то определяет. Российская власть исходит из того, что РФ — государство-продолжатель СССР.

В пресс-службе Конституционного суда также решили высказаться на этот счет.

«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного Суда», — сказано в сообщении пресс-службы Конституционного суда.