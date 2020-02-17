Москва, , 17:54 — REGNUM США рассматривают возможность полномасштабного вмешательства в Сирию под предологом обострившегося конфликта между Дамаском и Анкарой. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».

«Кстати, американцы же и сказали, что если у Турции такие проблемы, то США и страны НАТО готовы воспользоваться пятым пунктом (Североатлантического) договора. А Европе, чтобы действия была согласованными, уже распространяют (слухи), что в результате боевых действий в Идлибе 2 млн гражданских лиц прямо сейчас пересекут турецкую границу и ринутся в сторону Европы», — заявил Леонков.

Пятая статья договора формулирует принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих