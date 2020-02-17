Москва, , 17:44 — REGNUM США заинтересованы в том, чтобы основные участники сирийского конфликта не могли координировать свои действия в Идлибе. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».

«Была координация, например, с американцами. Но сейчас мы видим, что американцы, которые как бы сказали, что победили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), делают всё, чтобы в Идлибе процесс этот продолжался и был в их пользу. Им выгодно, если произойдёт это расчленение интересов между Турцией и Сирией. Желательно, чтобы эти стороны столкнулись в боевом конфликте», — заявил Леонков.

По его словам, неопределённость в Идлибе может привести к новым провокациям.

«Наше министерство обороны говорило о том, что турецкие военные запрыгивают в те зоны, в которых, как мы считаем, есть боевики. И попадают под этот огонь. Потом предъявляют претензии — хотя бы согласовывайте действия! Если где-то ваш спецназ действует, где-то ваши военные находятся, мы должны об этом знать. Наш лётчик пролетая эти территорию, он что, будет различать каждого солдата, турецкий он или нет? У него есть задача — отбомбиться в той или иной зоне, где были замечены боевики, откуда велись обстрелы», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих