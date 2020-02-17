Москва, , 17:40 — REGNUM Из-за слабой координации действий между основными игроками в Сирии в Идлибе могут сложитьсся благоприятные условия для новых провокаций. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».

«Вбрасываются различные информационные фейки: турки чуть ли не подтянули системы залпового огня к нашей базе Хмеймим, чуть ли не собираются обстреливать. На самом деле очень непростая обстановка там, и из неё пытаются раздуть конфликт сторон между Сирией, между Турцией и между Россией. Единственное, чего не хватает в этой ситуации — координации действий штабов», — заявил Леонков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих