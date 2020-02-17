Минск, , 17:39 — REGNUM Протест против приговоров как меры запугивания политически активных граждан выступила белорусская гражданская кампания «Наш Дом». Поводом стало вынесенный 12 февраля судом Советского района Минска приговор 19-летним активистам анархистского движения Ивану Комару и Никите Емельянову.

«Парней приговорили к 7 годам лишения свободы к колонии усиленного режима. «Наш Дом» не поддерживает методы, которыми активисты выразили свой политический протест, вместе с тем, мы считаем, что избранная мера наказания является чрезмерной и призвана быть средством запугивания гражданских активистов», — сказано в заявлении.

В сентябре 2019 года Комар и Емельянов забросали лампочками с краской здание Мингорсуда — следователи установили ущерб в 143 белорусских рубля (почти $75). Позже анархисты атаковали следственный изолятор МВД, в котором содержались политзаключённые.

«Позднее, в неустановленное время на неустановленном транспорте перевезли самодельное зажигательное устройство. В октябре 2019 они пытались повредить административный корпус СИЗО-1 («Володарка»), но не довели преступление до конца. Через неделю они повторили попытку и причинили ущерб фасаду СИЗО-1 на сумму 1 р. 48 к.», — отметили в белорусской гражданской кампании. В долларовом эквиваленте ущерб в 1,48 бел. руб меньше $1.

Там также обратили внимание на ряд фактов в деле об атаке на «Володарку», которые могут трактоваться как смягчающие вину осужденных. В частности, акции анархистов позиционировались как символические, выражающие протест против политических преследований в Белоруссии. Они не преследовали цель повредить имущество и не были общественно опасными. Фасаду СИЗО-1 был нанесён незначительный ущерб — это подтвердили представители учреждения, выступившие на процессе.

Кроме того, обратил внимание «Наш Дом»: «Активисты характеризуются с положительной стороны, помимо них в семьях есть несовершеннолетние дети, которым они помогали; Во время следствия на активистов оказывалось давление, однако примеры незаконных действий правоохранительных органов, озвученные на процессе одним из обвиняемых, были восприняты судом как попытка уйти от ответственности, неизвестно, проводилась ли проверка по указанным фактам».

Во время следственных мероприятий были нарушены права несовершеннолетних, сказано в заявлении: при обыске в квартире, где проживает семья Ивана Комара, младших детей закрыли в комнате, у них отобрали телефоны, всё происходило без присутствия их законных представителей.

«Наш Дом» напомнил о постановлении пленума Верховного суда Белоруссии от 28.11.2001 г. , в котором сказано: приговор, являясь важнейшим актом правосудия по уголовному делу, должен быть законным, мотивированным и справедливым, постановленным в строгом соответствии с принципами презумпции невиновности, состязательности и равенства сторон в уголовном процессе. Белорусская гражданская кампания считает, что по уголовному делу Комара и Емельянова «вынесенный приговор политически мотивирован, не соответствует тяжести содеянного и должен быть пересмотрен».

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Напомним, что тем временем в другой части Союзного государства российские учёные и научные журналисты массово подписались под открытым обращением с требованием отменить приговор фигурантам дела о сообществе «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их мнению, «сетевое дело» является сфабрикованным, а приговор фигурантам — неправосудным «актом террора», основанным на выдумках следователей. Члены сообщества получили от шести до 18 лет лишения свободы.

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