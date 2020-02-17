Анкара, , 17:32 — REGNUM Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в оказании поддержки исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого сейчас Анкара провозглашает врагом государства, сообщил 17 февраля в своем Twitter адвокат Кылычдароглу.

Оппозиционер подал встречный судебный иск в отношении Эрдогана, который ранее потребовал от Кылычдароглу возместить ему моральный ущерб в размере 500 тыс. турецких лир ($82,5 тыс.), который нанесён ему обвинениями в связях с Гюленом.

Адвокат Кемаля Кылычдароглу сообщил, что против Эрдогана направлен встречный судебный иск на 5 курушей (менее 1 цента США), в котором указано, что все обвинения президента Турции в связях с Гюленом могут быть доказаны в судебном порядке.

Напомним, Кемаль Кылычдароглу обвинил Эрдогана и возглавляемую им Партию справедливости и развития в попустительстве занятию членами организации Гюлена важных постов в государстве и обеспечении принятия продвигаемых Гюленом законов.

Кроме того, позднее Эрдоган и его сторонники позволили лидерам организации Гюлена скрыться от правосудия за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас власти Турции обвиняют организацию Гюлена в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года и требуют выдачи Гюлена, проживающего в США.

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