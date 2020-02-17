Кветта, Пакистан, , 17:25 — REGNUM Из десяти погибших от взрыва в пакистанской Кветте — двое полицейских, 17 февраля сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент известно, что взрыв в центре Кветты — теракт, его совершил смертник. Число жертв теракта составляет 10 человек, 35 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в столице пакистанского Белуджистана совершен теракт. Пока неизвестно, какая группировка причастна к нападению — в регионе действуют как исламисты, так и сепаратисты-белуджи.

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