Брюссель, , 17:24 — REGNUM Санкции против Сирии расширены Европейским союзом, сообщается в опубликованном 17 февраля заявлении Совета ЕС.

В документе сказано, что европейские санкции введены в отношении ещё двух сирийских компаний и восьми сирийцев. Они провинились тем, что их деятельность «приносила пользу режиму президента Сирии Башара Асада».

Напомним, ранее в санкционном списке ЕС значились 269 сирийцев и 69 сирийских компаний. Большинство стран ЕС поддерживает так называемую сирийскую оппозицию и выступает противником Дамаска.