Белград, , 17:18 — REGNUM Сербские военнослужащие пройдут в парадных расчётах по Красной площади 9 мая 2020 года, заявил 17 февраля министр обороны Сербии Александр Вулинв ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

В параде в честь 75-летия Великой Победы будут участвовать 75 сербских солдат и офицеров. Также они примут участие в церемонии открытия мемориальной галереи «Дорога памяти» на территории подмосковного парка «Патриот».

Как сообщалоИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу находится в Сербии с официальным визитом.

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