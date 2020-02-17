Саракиб, Сирия, , 17:09 — REGNUM Гуманитарный коридор для жителей города Саракиба (провинция Идлиб, Сирия) открыт Сирийской арабской армией 17 февраля, сообщает SANA.

Уточняется, что коридор открыт западнее Саракиба, чтобы мирные жители могли покинуть его.

Напомним, Саракиб пока находится под контролем террористов. Стратегически важный пункт находился под контролем сирийских правительственных войск, но террористы снова его заняли.

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