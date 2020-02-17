Вильнюс, , 16:59 — REGNUM Истребители НАТО из так называемой «воздушной полиции» над нейтральным пространством Балтийского моря, за минувшую неделю, 10−16 февраля, дважды поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации над Балтикой, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 февраля.

По данным литовского минобороны, 13 февраля истребители НАТО сопроводили российские Ан-26 и Су-27, которые следовали в Калининградскую область, а 15 февраля Ан-26, который следовал над нейтральным пространством Балтийского моря из Калининградской области.

Истребители НАТО дежурят на авиабазах в Литве и Эстонии с 2004 года. В пик активности российской боевой авиации над Балтикой они вылетают для наблюдения иногда в ежедневном режиме и по нескольку раз. В первую неделю февраля истребители НАТО также только дважды поднимались в воздух для сопровождения российских ВКС.