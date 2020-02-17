Донецк, , 16:58 — REGNUM Шесть раз за прошлые сутки (16 февраля) нарушили ВСУ режим прекращения огня в ДНР, сообщает 17 февраля «Донецкое агентство новостей».

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинской стороной было применено десять единиц боеприпасов. Стреляли из гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

Обстрел вёлся по районам посёлков Александровка и шахты «Трудовская» (донецкое направление), посёлку шахты им. Гагарина (горловское направление) и по окрестности села Саханка (мариупольское направление).

В результате повреждено остекление дома по улице Марка Озерного, 54-а в западной части Донецка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки, 16 февраля, украинская сторона восемь раз нарушила режим прекращения огня в ДНР.

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