Кветта, Пакистан, 17 февраля 2020, 16:54 — REGNUM Власти Пакистана подтвердили, что взрыв в центре Кветты — это теракт, 17 февраля сообщает агентство Reuters.
Полиция Кветты сообщила, что преступление совершил террорист-смертник. Пока неизвестно, какая группировка причастна к теракту.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в центре столицы пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв. Первоначально сообщалось о пяти погибших, однако число жертв может возрасти.
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