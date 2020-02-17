Кветта, Пакистан, , 16:54 — REGNUM Власти Пакистана подтвердили, что взрыв в центре Кветты — это теракт, 17 февраля сообщает агентство Reuters.

Полиция Кветты сообщила, что преступление совершил террорист-смертник. Пока неизвестно, какая группировка причастна к теракту.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в центре столицы пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв. Первоначально сообщалось о пяти погибших, однако число жертв может возрасти.

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