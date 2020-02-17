Тбилиси, , 16:53 — REGNUM Перед предстоящими в Грузии парламентскими выборами и Запад, и Россия тянут Грузию каждый в свою сторону, считает грузинский эксперт Заал Анджапаридзе, который заявил об этом грузинскому изданию «Резонанси».

По его мнению, для правительства Грузии важна позиция Запада, поэтому и нанимает «Грузинская мечта» дорогостоящие лоббистские компании в Вашингтоне. Исход выборов, по оценке эксперта, будет зависеть от того, кто наберет больше поддержки со стороны Запада.

«Все будет зависеть от того, как будет разворачиваться предвыборная динамика. Грузия превращена в одно из полей конкуренции между Западом и Россией, и все заинтересованы в том, чтобы к власти не пришла та политическая сила, которая навредит их интересам в этой стране. На кого сделает ставку Запад, будет зависеть от того, какая политическая сила лучше убедит его в том, что она будет твердым, непреклонным и последовательным проводником его интересов», — заявил изданию Заал Анджапаридзе.