17 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Олег Сирота, , 19:00 — REGNUM В перерывах между приёмкой молока и варкой сыра прочитал статью промышленника и политика Константина Бабкина «Нашей стране нужен Новый курс!», которую он опубликовал в «Комсомолке». Давно ничего подобного не было. По сути, он выдвигает новую идеологию, предлагая объединиться всем нам вокруг реального сектора экономики — промышленности и сельского хозяйства. Которые при должной поддержке государства и общества могут дать мощный рывок экономике России, вывести её из депрессии.

Олег Сирота Бабкинъ Михаилъ

Русские люди живут мечтой. И дело тем более спорится, когда у этой мечты есть чёткие цели. И напротив — у народа реально опускаются руки, когда цель мало того что туманна, так ещё и постоянно меняется на прямо противоположную. И в этом смысле Константин Бабкин прав, когда говорит о том, что мы «то ведём себя самостоятельно, то пытаемся встроиться в чужие и чуждые нам представления о миропорядке». Это действительно смущает и добавляет разброд и шатания в обществе.

Прав он и в другом. Вспомните историю: как только мы не доверяли сами себе, отвергали доводы о том, что мы самостоятельная цивилизация, пытались понравиться «большим пацанам» с Запада и играть по их правилам, то Россию неминуемо накрывала новая волна потрясений. И наоборот — сплочение народа, вера в собственные силы и гордость за свою землю каждый раз приводили к победам.

Вот и сейчас снова идёт война. Экономическая. И мы снова должны сплотиться, чтобы выиграть этот бой. А сплочение невозможно, когда общество деморализовано и живёт без ориентиров, когда в головы вдалбливаются враждебные идеи о том, что без Запада мы никто и звать нас никак, что сами ничего не умеем и руки не оттуда растут… Откровенная ложь! Мы на своём направлении доказали это. За шесть лет импортозамещения сыроварение в России фактически возродилось. Замолчали даже заскорузлые скептики, в самом начале нашего пути твердившие, что у нас ничего не получится. Получилось! И сегодня русские сыры килограммами берут призовые медали на международных конкурсах! Подтянулись и другие отрасли. Например, начинающий сыровар сегодня без проблем может обойтись только российским оборудованием (и качественным оборудованием!), чего не было шесть лет назад, а по всей стране строятся тысячи новеньких ферм! Мы можем быть самодостаточными, у нас для этого всё есть!

Полностью согласен и с другим тезисом Бабкина: при всем этом мы не должны закрываться глухой стеной от всего мира, нет! Мы, конечно, будем перенимать оттуда самое лучшее, но каждый раз должны внимательно смотреть, чтобы привезенные забугорные диковинки и идеи не разрушали, а обогащали нашу культуру и общество. И у нас, в свою очередь, есть что предложить миру.

Главные точки созидания — сельское хозяйство и промышленность. И здесь предложения Константина Бабкина о снижении налогов для тех, кто занимается созидательным трудом, обратному «налоговому маневру», снижении цен на энергоносители очень даже в тему. Как и предложение создать комфортные условия для российских производителей, которые сегодня из-за прозападных неолиберальных попыток присоседиться к так называемой «мировой экономике» находятся не в очень выигрышном положении.

И, конечно же, надо что-то делать с денежно-кредитной политикой. Очень многое в этой сфере у нас ориентировано на финансовых спекулянтов, хотя цель должна быть иная — стимулирование экономики дешевыми кредитами. В приоритете должен быть реальный сектор экономики — заводы, люди у станков и в полях. Не финансовые барыги, а именно они, создавая продукт, мощным локомотивом потянут за собой другие важные сферы жизни и экономики, заселят сельские территории, жить и работать на которых станет престижно. А там и другая задача становится выполнимой, о которой говорит Бабкин: «Активизация созидательной деятельности всегда и везде приводит к росту уровня жизни граждан». И это и есть та самая цель, к которой мы все стремимся. И ради которой будем объединяться.