Москва, , 16:46 — REGNUM Госдума может рассмотреть президентский законопроект о поправке Конституции РФ во втором, решающем чтении 10 марта. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Совет Думы вновь принял решение о продлении срока принятия поправок к законопроекту во втором чтении до 2 марта. Ранее предполагалось, что все поправки поступят в профильный комитет Госдумы до 14 февраля.

«У нас получается, что до 2 марта мы принимаем поправки и параллельно их изучаем. Со 2 по 10 марта есть ещё дополнительное время для того, чтобы с экспертами и юристами обсудить поступившие поправки. И уже 10, не исключено, что мы можем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении. Но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Думы после того, как поступит последняя поправка», — заявил Володин.

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