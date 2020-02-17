Киев, , 16:44 — REGNUM Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.

В украинском военном ведомстве пояснили: публикации в СМИ о том, что этого приветствия не будет после законодательных изменений, ложны.

Более того, приветствие «Слава Украине!» и ответное «Героям слава!» будет прописано в специальном приказе украинского минобороны.

Напомним, на Украине отменяют закон о Строевом уставе: 5 февраля соответствующее решение приняли украинские законодатели. Это сделано в рамках приведения нормативно-правовых актов Украины в соответствие с нормами, принятыми в ЕС и НАТО.

После этого в украинских массмедиа появились публикации, что и вышеуказанное воинское приветствие будет отменено.