Минск, , 16:44 — REGNUM В рамках Мюнхенской конференции по безопасности белорусский министр иностранных дел Владимир Макей 15 февраля принял участие в круглом столе для инвесторов высокого уровня, организованном центром Agora Strategy Group. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе мероприятия, на котором присутствовало более 20 представителей крупнейших международных и германских инвестиционных фондов, глава белорусского внешнеполитического ведомства представил экономический потенциал Белоруссии и возможности для инвестирования в нашу страну», — сказано в официальном сообщении.

О переговорах с главами крупнейших инфестфондов конкретики в сообщении МИД постсоветской республики нет. Зато перечислены встречи Макея с политиками и общественными деятелями.

В частности, на встрече с председателем Восточного комитета германской экономики Оливером Хермесом обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Белоруссии и Германии с акцентом на цифровизации и кооперации в сфере информационных технологий. Макей обсудил начало работы Стратегической консультативной группы Белоруссия-Германия в ходе бесед с координатором федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Средней Азией и странами «Восточного партнёрства» Дирком Визе, Уполномоченным МИД ФРГ по странам «Восточного партнерства», Кавказа и Центральной Азии Михаэлем Зибертом, спикером по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Нильсом Шмидом, а также заместителем председателя парламентской фракции Христианско-демократического союза Германии Йоханном Вадефулем.

Макей встретился также с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем — они «подробно обсудили наполнение визита» Александра Лукашенко в Ригу. В ходе переговоров с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром был рассмотрен «весь комплекс двусторонних отношений, включая перспективы укрепления дипломатического присутствия этой страны в Белоруссии».

Энергетическую проблематику обсудил Макей во время встречи с государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем. Кроме того, глава МИД Белоруссии проинформировал исполнительного директора «Американского Еврейского Конгресса» Дэвида Харриса о планах по увековечению в Белоруссии памяти жертв Холокоста.

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