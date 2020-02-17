Рига, , 16:43 — REGNUM Латвия продолжит отстаивать интересы жительницы страны Кристины Мисане и дальше. Об этом, как пишет портал lsm. lv, сообщил президент страны Эгил Левитс, комментируя данное дело.

По его словам, МИД Латвии предпринял в деле Мисане всё от него зависящее. Левитс признал, что судьба Мисане в данный момент находится в руках независимого суда Дании.

Эгил Левитс не пожелал конкретизировать шаги, которые он планирует предпринять в дальнейшем.

Ка передавало ИА REGNUM, Кристина Мисане была задержана полицией Дании по запросу ЮАР в связи с похищением детей. Её выдача Южно-Африканской республике может состоятся уже 20 февраля. В ЮАР Мисане грозит 15 лет тюремного заключения.