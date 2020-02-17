Хомс, Сирия, , 16:42 — REGNUM Сирийские военные уничтожили ударный беспилотник, направленный боевиками на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, сообщает 17 февраля агентство SANA.

По информации военных, самодельный беспилотник был оснащён несколькими малокалиберными бомбами.

«Военным удалось уничтожить вооружённый беспилотник, которым террористы пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Хомсе», — указано в сообщении информагентства.

Отмечено, что это уже шестой дрон террористов, сбитый сирийскими военными возле нефтеперерабатывающего завода в Хомсе.

Как сообщало ИА REGNUM, средства ПВО российской авиабазы Хмеймим практически ежедневно уничтожают или перехватывают управление беспилотных летательных аппаратов, направляемых боевиками из зоны «Идлиб».

Читайте ранее в этом сюжете: В Алеппо снова заработал аэропорт