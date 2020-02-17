Москва, , 16:41 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству будет работать над поправками в Конституцию в региональную неделю с тем, чтобы второе чтение законопроекта могло состояться 10 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации АнатоликДАМ

Совет Думы принял решение продлить до 2 марта срок работы над правками в Конституцию. При этом профильный комитет Госдумы по госстроительству будет работать в региональную неделю.

«Мы в том числе организовали работу комитета в региональную неделю. Как правило, комитет в региональную неделю не работает… Депутаты изъявили желание работать в рамках своего профильного комитета», — сказал Володин по итогам заседания Совета Думы.

Второе чтение поправок в Конституцию может состояться 10 марта, не исключил он.

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