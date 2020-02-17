Москва, 17 февраля 2020, 16:41 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству будет работать над поправками в Конституцию в региональную неделю с тем, чтобы второе чтение законопроекта могло состояться 10 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Совет Думы принял решение продлить до 2 марта срок работы над правками в Конституцию. При этом профильный комитет Госдумы по госстроительству будет работать в региональную неделю.
«Мы в том числе организовали работу комитета в региональную неделю. Как правило, комитет в региональную неделю не работает… Депутаты изъявили желание работать в рамках своего профильного комитета», — сказал Володин по итогам заседания Совета Думы.
Второе чтение поправок в Конституцию может состояться 10 марта, не исключил он.
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