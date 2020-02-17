Вильнюс, , 16:35 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который с лета 2019 года проходит лечение из-за лимфомы, но объявивший недавно, что болезнь побеждена, на две недели ушёл в отпуск и вернётся к своим обязанностям 1 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 февраля.

Сам он не детализировал, как собирается воспользоваться отдыхом и только сообщил журналистам, что будет с семьёй.

На время отпуска обязанности премьер-министра Литвы исполняет министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.