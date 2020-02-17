Тбилиси, , 16:32 — REGNUM Будущему, еще не утвержденному на должность генпрокурору Грузии Ираклию Шотадзе оппозиция дает срок ровно до октября и утверждает, что после парламентских выборов отправит его в отставку.

Заявление от имени так называемой объединенной оппозиции сделал бывший соратник экс-президента Саакашвили, лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе, который является одним из координаторов действий сгруппировавшихся вокруг «Национального движения» Михаила Саакашвили партий.

По его словам, после октябрьских выборов 2020 года, которые нынешняя власть, «Грузинская мечта» обязательно проиграет, Шотадзе придется второй раз писать заявление об отставке, поэтому Вашадзе предупреждает будущего генпрокурора, чтобы тот не выполнял беспрекословно все приказы олигарха Бидзины Иванишвили и не принимал незаконных решений.

Так как сегодня парламент Грузии рассматривает кандидатуру генпрокурора на заседании комитета, главную акцию протеста оппозиция проведет завтра, когда будет проходить пленарное заседание, и попытается воспрепятствовать утверждению кандидатуры Шотадзе.

Вашадзе призвал всех явиться к 10 часам утра 18 февраля на проспект Руставели, чтобы вместе выразить этот протест.

«Сегодня комитет по юридическим вопросам слушает Ираклия Шотадзе, а завтра эта кандидатура будет вынесена на пленарное заседание. Мы, оппозиционные партии, собираемся у парламента завтра в 10 часов утра и призываем общественность прийти и зафиксировать свой протест. Мы не смиримся с незаконными деяниями правоохранительных органов, которые совершаются в стране сегодня», — подчеркнул Георгий Вашадзе.

По его словам, Ираклий Шотадзе — на самом деле это только имя и фамилия, и его единственная заслуга в том, что он беспрекословно выполняет все указы Иванишвили и «Грузинской мечты».

Вашадзе также сообщил, что протест оппозиции будет исключительно мирным и что к новым формам выражения протеста они прибегать не будут.

Напомним, что Ираклий Шотадзе 7 февраля был выбран прокурорским советом на должность генпрокурора и представлен на утверждение парламента Грузии. Он уже был главным прокурором Грузии в 2015—2018 годах и ушел в отставку из-за акций протеста, устроенных отцом убитого школьника Давида Саралидзе.