Минск, , 16:31 — REGNUM В Берлине 12 февраля состоялось установочное заседание Стратегической консультативной группы Белоруссия-Германия (СКГ) — нового формата двустороннего белорусско-германского диалога для выработки в 2020 году перспективного видения дальнейшего развития двусторонних отношений и определения конкретных шагов в приоритетных областях («дорожной карты»). Об этом сообщает МИД Белоруссии по итогам состоявшегося 11−13 февраля визита в Берлин замминистра иностранных дел постсоветской республики Олега Кравченко.

СКГ создана в соответствии с договоренностями между министрами иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и Германии Хайко Маасом во время берлинской встречи в октябре 2019 года. В группу входят представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран, персональный состав не уточняется. Сопредседателями группы стали Олег Кравченко и уполномоченный Федерального министерства иностранных дел ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Средней Азии Михаэль Зиберт.

«В рамках заседания стороны согласовали модальности работы СКГ, предметно обсудили общее состояние двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие по ряду приоритетных тематических направлений», — сказано в официальном сообщении.

После заседания СКГ Кравченко поучаствовал в очередном раунде трехсторонних консультаций МИД Белоруссии, Германии и Франции. На мероприятии были рассмотрены перспективы развития трёхстороннего диалога и сотрудничества, проблематика взаимодействия между Белоруссией и Евросоюзом, а также «актуальные вопросы международной и региональной повесток дня» (без уточнений).

Помимо этого, Кравченко обсудил «широкий спектр вопросов белорусско-германского и белорусско-европейского взаимодействия» в офисах немецкого президента и канцлера, а также в Бундестаге. Сообщается также: «В Германском обществе внешней политики состоялся заинтересованный обмен мнениями о региональной ситуации с руководством и экспертами Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Средней Азии имени Р. Боша».

Отметим, что вскоре после столь активной работы, 17 февраля было обнародовано решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза в отношении официального Минска ещё на год. Александр Лукашенко при этом убеждён, что на Западе давно отказались от «антибелорусских» санкций.

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