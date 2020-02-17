Москва, , 16:29 — REGNUM Начальник главного управления МВД России по городу Москве генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об отставке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном главке, а также на источник в центральном аппарате МВД.

По данным источников, причина отставки простая — Плахих выходит на пенсию в свои 56 лет.

Когда именно рапорт будет подписан, на данный момент не известно.

Источники отмечают, что наиболее вероятным кандидатом на пост начальника главного управления МВД по Москве является нынешний глава УВД по ЦАО генерал-майор Игорь Зиновьев.

На пост самого Зиновьева прочат руководителя УВД Одинцово Алексея Школкина.