Москва, , 16:23 — REGNUM Совет Думы принял решение продлить до 2 марта прием поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Решение было принято по итогам состоявшейся накануне встречи рабочей группы с президентом РФ, на которой глава государства дал согласие на то, чтобы отложить срок второго чтения законопроекта о поправках к Конституции.

Предложения продолжают поступать в рабочую группу и в профильный комитет Госдумы по госстроительству. По данным на 14 февраля в комитет по государственному строительству и законодательству поступило более 220 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы. В рабочую группу поступило более 500 предложений.