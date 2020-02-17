Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Причины согласия мэрии Тбилиси заплатить компании C.Т. Park 4,3 млн лари (около $1,3 млн) объяснил глава грузинской столицы Каха Каладзе 17 февраля в эфире телеканала «Имеди».

Как рассказал мэр города, затраты, которые было решено понести для заключения соглашения с компанией-монополистом, владевшей платными парковками, оправданы.

«Если бы они (C.Т. Park, прим. — ИА REGNUM) пошли в арбитражный суд, то это было бы связано с определенными суммами — не имеет значения, проиграли бы мы или выиграли», — пояснил Каладзе.

Он также сказал, что в обмен на 4,3 млн лари мэрия Тбилиси получает все оборудование, которым владела C.Т. Park и 50 тыс. должников, которые теперь будут должны администрации города, а не частной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, после сообщения об отступных, которые столичное руководство решило заплатить в споре о платных парковках, представители оппозиции обвинили Каладзе в необоснованных тратах. Депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили заявила, что из городского бюджета на споры якобы было потрачено 12 млн лари (около $4,2 млн). По ее мнению, дополнительно пришлось заплатить за услуги адвокатов.

Стоит отметить, что согласно опубликованным условиям договоренностей мэрии Тбилиси и C.Т. Park оговоренная сумма денег будет выплачена из будущих доходов парковок.

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