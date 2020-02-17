Киев, , 15:54 — REGNUM Фракция Верховной рады Украины «Голос» считает предложение сформировать официальную делегацию для участия в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая «провокацией».

Также в политической силе заявили, что те украинские депутаты, которые отправятся в Москву на День Победы, должны будут остаться в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если есть безудержное желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию. И желательно взять билет в один конец», — обратился к оппозиции депутат «Голоса» Ярослав Железняк.

«Я уверен, что если они останутся в Кремле, то будут гораздо естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что идею об официальном участии депутатов украинской Рады на праздничных мероприятиях в Москве выдвинули представители «Оппозиционной платформы — За жизнь». Это вторая по величине фракция украинского парламента. Лидером партии «Голос» является музыкант Святослав Вакарчук.