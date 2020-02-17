Киев, , 15:44 — REGNUM Уволенный 11 февраля с поста главы офиса президента Украины Андрей Богдан сегодня, 17 февраля, опубликовал в социальных сетях издевательское обращение к бывшим коллегам.

Свое сообщение Богдан сопроводил фотографией с отдыха на Сейшельских островах.

«Друзья, очень скучаю за вами, не сплю, не ем… Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю вам не легко, денег нет, но вы держитесь», — заявил экс-глава офиса Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что 11 февраля Зеленский назначил главой своей офиса Андрея Ермака, уволив с этой позиции Андрея Богдана. В интервью президент Украины признал наличие конфликтов в своем окружении, хотя и не стал конкретизировать эту информацию. Сам Богдан свое увольнение не комментировал.