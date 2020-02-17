Москва, , 15:43 — REGNUM Турецкая активность в Сирии угрожает бесконтрольным распространением вооружений по региону Ближнего Востока. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Что такое ПЗРК в руках террористов? Сегодня они в Сирии, а завтра они, абсолютно бесконтрольно перемещаясь по региону и за океаном, эти ПЗРК, попавшие от Турции в руки террористов, могут использоваться в том числе для совершения терактов против гражданских пассажирских самолётов абсолютно любой страны», — заявил Коротченко.

Он отметил, что турецкие власти начали массированные поставки вооружений в Сирии, в том числе и переносные зенитно-ракетные комплексы.

«Уже несколько летательных аппаратов, в частности вертолёт Ми-17 сирийских правительственных войск был сбит из этих ПЗРК», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих.